Maça damgasını vuran köpek

Manisa Süper Amatör A Grubunda Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda Sarıgöl Belediyespor ile Turgutlu İstasyonspor arasında oynanan karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte sahaya giren sokak köpeği maçın durmasına neden oldu. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından karşılaşmayı durduran hakem köpeğin sahadan çıkarılmasını istedi. Sahaya giren bir görevli köpeği kucağına alarak sahadan çıkardı. Köpeğin sahadan çıkarılmasının ardından yeniden başlayan mücadele ev sahibi Sarıgöl Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Vehbi Sarıhan

