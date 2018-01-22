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Maça damgasını vuran köpek

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oynanan amatör küme maçına bir sokak köpeği damgasını vurdu.

Maça damgasını vuran köpek

22 Ocak 2018 13:30

Manisa Süper Amatör A Grubunda Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda Sarıgöl Belediyespor ile Turgutlu İstasyonspor arasında oynanan karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte sahaya giren sokak köpeği maçın durmasına neden oldu. Maçın başlama düdüğünün hemen ardından karşılaşmayı durduran hakem köpeğin sahadan çıkarılmasını istedi. Sahaya giren bir görevli köpeği kucağına alarak sahadan çıkardı. Köpeğin sahadan çıkarılmasının ardından yeniden başlayan mücadele ev sahibi Sarıgöl Belediyespor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Vehbi Sarıhan
 

Etiketler: maç

 

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