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Maça giderken kaza geçirdiler: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da bölgesel amatör ligi maçına gidenleri içinde bulunduğu otomobile bir başka otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Maça giderken kaza geçirdiler: 1i ağır 2 yaralı

04 Mart 2018 14:12
Maça giderken kaza geçirdiler: 1'i ağır 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun-Ordu karayolu Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abidin Özcan idaresindeki 55 RA 003 plakalı otomobil, Çarşamba ilçesinden Ladik ilçesinde saat 14.00'da yapılacak olan Çarşambaspor-Ladikspor arasındaki Bölgesel Amatör Lig maçına gidenlerin içinde bulunduğu Adem Şahinoğlu idaresindeki 55 RC 013 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddatiyle öndeki otomobil savrulup takla atarak orta refüjde ters döndü. Kazada, Hüseyin Çalışkan (58) ve Arif Bayyurt (72) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldılar. Ağır yaralanan Hüseyin Çalışkan, özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay 

 

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