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Maça giremeyen taraftarlar karşılaşmayı böyle takip etti

Eskişehirspor ile Boluspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçına cezası sebebiyle ev sahibi ekibin alınmayan taraftarları, stat dışında karşılaşmayı takip etmeye çalıştı.

Maça giremeyen taraftarlar karşılaşmayı böyle takip etti

03 Ekim 2016 11:07

Süper Lig'in ardından TFF 1. Lig'de de takımlarını yalnız bırakmamak için her yolu deneyen Eskişehirspor taraftarı, stat dışında farklı görüntülere yol açtı. Geçen sezon yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor'da, taraftarlar stadın dışına yerde yatarak, ambulans ve itfaiye kapılarının altından maçı takip etti. Hem TFF 1. Lig maçlarının televizyonda yayınlanmaması hem de taraftarın cezalı olması, maçın izlenmesine engel olamadı.

Eskişehirspor ile Boluspor arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonlandı. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak
 

Etiketler: Boluspor, eskişehirspor


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