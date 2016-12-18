18 Aralık Pazar günü saat 09.30’da oynanacak olan maç için iki takım oyuncuları da sahaya çıkıp ısınmaya başladı. Maç için her şey hazırdı. Ama bir eksik olduğu fark edildi. Oynanacak olan maçta hakem yoktu. Hakemin olmadığını fark eden iki takım yöneticileri, Hatay ASKF’yi aradı. Yapılan görüşmelerde maça hakemin atanmadığı, yani unutulmuş olduğu öğrenildi. Hatayı fark eden Hatay ASKF’nin, İl Hakem Kurulunu uyarmasıyla maçın oynanması için hakem ataması yapıldı.

Yaklaşık 1 saat gecikmeli de olsa hakem atamasının ardından maç oynandı ve iki takımının karşılıklı attığı gollerle maç 1-1 tamamlandı.

Mustafa Mert

