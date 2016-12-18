Diğer
Kategoriler

Maça hakem atamayı unuttular

Hatay İskenderun Beş Temmuz Stadı'nda oynanacak olan İskenderun Belediye ve Gençlik Spor ile Karaağaç Spor, Hatay 1. Amatör Küme U 17 Ligi C Grubu maçına hakem ataması unutuldu.

Maça hakem atamayı unuttular

18 Aralık 2016 14:20

18 Aralık Pazar günü saat 09.30’da oynanacak olan maç için iki takım oyuncuları da sahaya çıkıp ısınmaya başladı. Maç için her şey hazırdı. Ama bir eksik olduğu fark edildi. Oynanacak olan maçta hakem yoktu. Hakemin olmadığını fark eden iki takım yöneticileri, Hatay ASKF’yi aradı. Yapılan görüşmelerde maça hakemin atanmadığı, yani unutulmuş olduğu öğrenildi. Hatayı fark eden Hatay ASKF’nin, İl Hakem Kurulunu uyarmasıyla maçın oynanması için hakem ataması yapıldı.
Yaklaşık 1 saat gecikmeli de olsa hakem atamasının ardından maç oynandı ve iki takımının karşılıklı attığı gollerle maç 1-1 tamamlandı. 

Mustafa Mert
 

Etiketler: hakem, maç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç