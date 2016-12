Macaristan Parlamentosu’nda MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Mahir Ergin’i kabul eden Gabor Vona, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin adını taşıyan Beşiktaş forması ile Türkiye ve Macaristan atkısını sevinçle kabul eden Gabor Vona, Başar ve Ergin ile Türk-Macar ekonomisi ve Macaristan’a yatırımlarla ilgili toplantı yaptı. Daha sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vona, Türkiye’de yaşanan ve 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısını şiddetle kınadığını, yüreğinin çok acıdığını, ancak bu saldırıların Türk milletini daha da birleştirdiğini ve güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye’de her yaşanan trajedinin kendini derinden yaralandığını belirten Vona, "Türkiye’nin her konuda stabil olması sadece Türkiye ve Macaristan için değil tüm dünya için çok önemli. Eğer terör Türkiye’de can alıyorsa tüm dünyanın başsağlığı dilemesi ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu göstermesi gerekir. Türk tarihini tanıyorum. Türkiye onlarca yıldır zor dönemlerden geçti ve geçiyor. Bu zor dönemlerden her zaman güçlenerek çıktı. Bu yaşanan tüm terör olaylarına karşı Türkiye zayıflamayacak, aksine güçlenecek" diye konuştu.

"SURİYE’DEN KAÇAN MİLYONLARCA İNSANA KAPISINI AÇAN TÜRKİYE BUNLARI HAK ETMİYOR"

Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki bazı ülkelerin Türkiye’ye baş sağlığı dilemediği sorusunu da cevaplayan Gabor Vona, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemlerde çok gerginleştiğini, bu gelişmenin Avrupa’nın yararına olmadığını belirterek, "Ben daha önce AB’nin Türkiye’nin tam üyeliğine almasına şüphe ile yaklaşmıştım. Bu son yaşanan gerginlikten sonra bu şüphemin doğru olduğu ortaya çıktı. AB, Türkiye’yi tam üyeliğe almak istemiyor, Türkiye’den korkuyor, Türkiye’nin kendileri için risk taşıdığını düşünüyor. Son yıllarda yaşanan savaşlar nedeniyle Irak ve Suriye’den kaçan milyonlarca insana kapısını açan Türkiye bunları hak etmiyor. AB, yıllardır milyonlarca mülteciye bakan, yemek veren, sağlık hizmeti, eğitim veren Türkiye’ye bir teşekkür bile etmedi" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE DOĞRU YOLDA, KİMSEYİ DİNLEMEDEN BİLDİKLERİ YOLDAN YÜRÜMEYE DEVAM ETSİNLER"

Tüm bu yaşananlara rağmen kendisinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin yeniden iyileşeceğine inandığını kaydeden Macar siyasetçi Vona, ilişkilerin iyileşmesi için Macaristan adına var gücüyle çalışacağını söyledi. "AB’nin neden Türkiye’den korktuğu" sorusunu da yanıtlayan Gabor Vona, Batı Avrupa ülkelerinin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakış açısının sömürge olduğunu, Macaristan’ın AB’ye 12 yıl önce girdiğini, tek bir AB ülkesi olmaları için değil ekonomik açıdan kendilerini sömürmek için aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin çok güçlü olması ve ekonomisinin uzun yıllardan bu yana dinamik bir şekilde büyümesinin AB’yi korkuttuğunu, Türkiye’yi sömüremeyeceğini, Türkiye’ye diz çöktüremeyeceğini anlayanların Türkiye’nin AB’ye girmesini istemediğini ifade eden Vona, son olarak Türkiye ve Türk halkına su mesajı verdi, "Her zaman söyledim. Macaristan ve Türkiye sadece partner değil, iki ülkeye kardeş olarak bakılması gerekir. Macar ve Türk uluslarının kaderleri 21. yüzyılda perçinleşecek. Türkiye’nin batı Avrupa’ya açılan kapısı Macaristan olacak, Macaristan’ın doğuya açılan kapısı ise Türkiye olacak. İşte bu ilişkilerden siyasi, kültürel, ekonomik açılardan çıkar sağlamamız gerekiyor. Türk halkına mesajım, kendilerine inansınlar. Türkiye doğru yolda, kimseyi dinlemeden bildikleri yoldan yürümeye devam etsinler" diye sözlerini tamamladı.