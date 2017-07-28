Macar Kralı öksüz kaldı

Macaristan'ı işgal eden Avusturya'ya karşı ayaklanan Macar bağımsızlık hareketinin lideri II. Frenc Rakoczi beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamayınca, ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Rakoczi önce bir süre, Polonya ve daha sonra da Fransa'da yaşadı. Fransa’nın ardından Trakya’ya gelen Rakoczi, Edirne ve İstanbul'daki geçici ikametlerinin ardından 1735 yılından ölümüne dek Tekirdağ'daki evde güvenle ikamet etti.

Ölümü sonrası Macar hükümeti, Osmanlı'nın ev sahipliğine teşekkür amacıyla Tekirdağ'da Rakoczi'nin yaşadığı Osmanlı mimarisindeki 3 katlı evi 1931'de satın aldı.

Her yıl yüzlerce Macar ziyaret ediyordu

Müzeye dönüştürülen Ertuğrul Mahallesi'ndeki Rakoczi Evini her yüzlerce Macar ziyaret ediyordu. Fakat son 2 yıldır ziyaretçi sayısı giderek azalıyor. Yıllardır Müzede görevli olan Ali Kabul ise durumdan yakınarak, Türkiye’nin çok güvenli bir ülke olduğunu söyleyip, Macarların gelip atalarının müzesini ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Macar bağımsızlık hareketinin önderi olan II. Ferenc Rakoczi’nin Tekirdağ’daki Müzesine Macarların artık eskisi gibi gelmediğini ifade eden Müze Görevlisi Ali Kabul, "Son 10 yılın ortalamasında yıllık 3 bin ziyaretçimiz geliyordu. Bunların bin civarı Macar, 2 bin civarı ise Tekirdağ çevre iller ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerimizin yıllık toplam sayısı. Ama geçen yıldan beridir Macar turist sayısı düştü. Yıllara göre değişiyordu sürekli bin civarı her yıl geliyordu bu sayıdan pek aşağı düşmüyordu 900 ve bin arası değişiyordu sürekli. Geçen yıl sadece 28-30 kişi geldi. Bu yıl da gelen Macar turist sayımız 200 civarında" diye konuştu.

Türkiye’de Atatürk neyse Macarlarda da Rakoczi odur

Müze görevlisi Kabul, Türkiye’nin çok güvenli bir ülke olduğunu anlatarak, "Dediğim gibi bu terörizm olayları patlamalar falan Türkiye’de olan olaylar tabi batıda televizyonlarda gösteriliyor. Rakoczi bizde kime benzer dediğiniz zaman kiminle özdeşleştirebiliriz. Macarların Atatürk’ü gibidir diyebiliriz. Türkler için Atatürk neyse Macarlar için de Rakoczi o demektir. Onun için daha ilkokul çağından itibaren okullarda çocuklara ‘Rakoczi kimdir?’, ‘Rakoczi ne yapmıştır?’, ‘Ne tür mücadeleler vermiş?’, ‘Nerede ölmüş?’ ve akıbeti konusunda bilgilendiriyorlar çocukları" açıklamasında bulundu.

"Türkiye’ye çok rahatlıkla gelebilirler"

Türkiye’de korkulacak bir durum olmadığını ifade ederek, Macarlara çağrıda bulunan Ali Kabul, "Türkiye’de şu anda korkulacak bir durum yok. Türkiye’ye çok rahatlıkla gelebilirler. Bunu çok daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Hele hele ki Türkiye’nin batısı Tekirdağ güvenli bir şehir burada bir şey olmuyor. Daha çok burayı ziyaret etmelerini ve atalarının yaşadığı öldüğü yeri ziyaret edip görmelerini tavsiye ederim" dedi.

Halil Dağ