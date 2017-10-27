Macar lider Gabor Vona: 'İyi Parti ile hiçbir ilişkimiz yok'

Jobbik Partisi lideri Gabor Vona, düzenlenen basın toplantısında, dünyaca ünlü Yahudi asıllı milyarder György Soros ve mülteciler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Vona yaptığı konuşmada, 2018 yılının Nisan ayında yapılacak olan genel seçimlerde partisini birinciliğe taşımak için çalışacaklarını, Avrupa’ya gelen mültecilerin Amerikalı milyarder György Soros tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla gelip gelmediğini bilmediğini, partisinin mülteci politikasının değişmediğini ve mültecilerin Macaristan’a gelmesini istemediklerini söyledi.

2018 yılındaki genel seçimlerde Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’i (Genç Demokratlar Partisi) geride bırakarak hükümeti kendilerinin kurması için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Vona, kendilerinin hükümete gelmeleriyle birlikte Almanya, Türkiye ve Rusya ile ilişkilerin daha da güçlenmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Basın toplantısının sona ermesinin ardından İHA mikrofonuna konuşan Gabor Vona, birkaç gün önce Türkiye’de kurulan ve adı kendi partisi Jobbik (İyi Parti) ile birebir örtüşen İyi Parti ile bir ilişkilerinin olup olmadığı sorusuna cevap verdi. Kendi partilerinin ismiyle Türkiye’de yeni bir parti kurulduğunu şimdi öğrendiğini söyleyen Macar lider Gabor Vona, Meral Akşener tarafından kurulan bu partinin isminin kendi partisinin ismini taşıdığı için çok şaşırdığını, büyük sürpriz yaşadığını belirtti. Vona, "5 ay sonra yapılacak genel seçimler için çalıştığım için oldukça meşgulüm. Türkiye’de kurulan yeni partiden haberim şimdi oldu. Kesinlikle bu parti ile bir ilgimiz yok. Bu partiyle ilgili olarak sizden birkaç gün rica ediyorum. Konuyu araştırdıktan sonra bu konudaki düşüncemi size söyleyeceğim" diye konuştu.

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar ise, "Maalesef üretemeyip en kısa yolu seçerek birebir kopyalamışlar diye düşünüyoruz. İyi Parti, Jobbik isim olarak tam birbiriyle örtüşüyor" dedi.

Mehmet Başaran