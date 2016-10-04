Tasarının görüşülmesini ve oylamasını bizzat parlamentoya gelerek takip eden Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Azerbaycan’ın Macaristan Büyükelçisi Adalet Guliyev ve MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, tasarının geçmemesi için büyük mücadele verdi. Komisyon Başkanı Zsolt Nemeth, önergeyi teklif eden LMP (Politika Başka Türlü de Olur Partisi) Milletvekili Erzsebet Schumuk’u dinledikten sonra sözü komisyon üyesi Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Marton Gyöngyösi’ye verdi. Türk ve Azerbaycan dostu Milletvekili Gyöngyösi yaptığı konuşmada, bu tasarı önergesinin gündeme gelmesiyle çok rahatsız olduğunu, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı’nda yaşanan bu talihsiz olayın aydınlatılması için politikacıların değil, tarihçilerin işi olduğunu, dünya genelinde sözde Ermeni soykırımı ile ilgili menfi görüşlere kesinlikle katılmadığını, Papa Derenc’in bu konudaki açıklamalarının da kendisini başladığını ve önergenin ret edilmesini istediğini söyledi. Daha sonra konuşan Komisyon Başkanı Zsolt Nemeth, kendisinin de bu konunun Macar parlamentosuna gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu, toplantıyı takip eden Türk ve Azerbaycan Büyükelçilerinin ne kadar hassas olduklarını bildiğini söyledi.

Oylamaya sunulan önerge 1 evet, 2 hayır ve 5 çekimser oyla kabul edilmedi. Önergeye Attila Tilki ve Marton Gyöngyösi hayır oyu verdi. Macaristan Parlamentosu’nda yaşanan büyük başarının ardından açıklama yapan MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, Macaristan’ın Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu, daha tasarı aşamasında önüne geçildiği için Macar dostlarına teşekkür ettiklerini, Büyükelçi ile birlikte MÜSİAD olarak 3 günden bu yana çalıştıklarını, kendilerini destekleyen Macar milletvekillerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Azerbaycan’ın Macaristan Büyükelçisi Vilayet Guliyev, bu konuya daha hassasiyet beklediğini Türkiye ile Azerbaycan ile ilişkili olan, bu gerçekleri bilen milletvekillerinin seslerini yükselterek gerçekleri söyleyeceklerini düşündüğünü ancak böyle olmadığını ifade ederek, “Netice iyiydi. Azerbaycan’da bir söz vardır: ‘Yalan ayak tutar yürümez’. Ermeniler bu yalan dünyanın bir sıra ülkelerinde yürütebilmişler ama Macaristan’da bunu yürütemediler. Bunda sayın Türk Büyükelçisinin Macaristan’daki Türk işadamlarının payı var. Bu Azerbaycan’ın savaşıdır, Türklüğün savaşıdır, gelecekte de devam ettireceğiz” diye konuştu.

Büyükelçi Şakir Fakılı ise önergenin geçen seneki gibi reddedildiğini, bu sonucu alabilmek için çok çalıştıklarını, Büyükelçilik olarak başta Macaristan Dışişleri Bakanlığı, parlamentodaki partiler, Macar siyasetçilerle çok kapsamlı toplantılar yaptıklarını, hepsinin de tarihin tarihçilere bırakılması gerektiğini savunduğunu, Türk dostu Macar siyasetçiler ve özellikle Azerbaycan Büyükelçisinin ve MÜSİAD’ın da toplantıya katılarak kendilerine destek verdiği için çok teşekkür ettiğini kaydetti.

