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Macaristan’da çalışan sayısı rekor kırdı

Macaristan’da çalışanların sayısı geçtiğimiz yıla nazaran 142 bin çoğalarak rekor kırdı.

Macaristanda çalışan sayısı rekor kırdı

05 Ocak 2017 13:06

Macaristan İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Macaristan’da çalışan sayısı geçtiğimiz yıla göre 142 bin kişilik artışla (yüzde 3.3) 4 milyon 414 bin kişiye yükseldi.
Yapılan açıklamada, 15-64 yaş grubu çalışan oranının yüzde 67.5’e yükseldiği, ülkedeki işsizlik oranının ise yüzde 5’in altına gerilediği bildirildi.

Dünya Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) Avrupa Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı Suat Karakuş İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, Macaristan ekonomisinin son 2 yılda büyüme gösterdiğini, ülkedeki çalışan sayısının rekor seviyeye ulaştığını söyleyerek, "Macaristan’da çalışan bulmak neredeyse hayal oldu. İş gücü bulamayan dünyanın ileri gelen şirketleri Macaristan’da yatırım yapamıyorlar. Bazı dünya devi şirketler ise Hindistan’dan işçi getirmek için harekete geçti" diye konuştu. 

Mehmet Başaran
 

Etiketler: macaristan


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