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'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı

'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı
'Maceracı' programının sunucusu FETÖ'den tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ait kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni, Erzincan'da yürütülen soruşturmanın ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli gezi programını sunan Murat Yeni hakkında önceki günlerde gözaltı kararı verilmişti.

Alınan karar sonrası İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Murat Yeni, getirildiği Erzincan'da alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanan Murat Yeni, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Abdullah Aslan
 

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