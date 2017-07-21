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Maceracı Rus turistlerin fener ışığı vatandaşı sokağa döktü

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormandan gelen kesintili ışıklar, dikkatli vatandaşlar tarafından imdat çağrısı olarak algılanınca mahalleli sokağa döküldü.

Maceracı Rus turistlerin fener ışığı vatandaşı sokağa döktü

21 Temmuz 2017 10:02

Ormanda saklanan teröristler olabileceği şüphesiyle özel harekat polislerinin de harekete geçtiği sıcak dakikalar sonunda ışığın, tatilci Rus baba oğula ait olduğu ortaya çıktı.

Kemer’in Aslanbucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğünün karşısında bulunan Aladağlı Çıkmazı’nda oturan bazı vatandaşlar, ormanlık alandan kesintili ışıkların geldiğini gördü. Kesintili ışıkları imdat sinyali olarak algılayan vatandaşlar da el fenerleriyle sinyallere karşılık vermeye başladı. Olayı duyan vatandaşlar çoluk çocukla sokağa dökülürken, ihbar üzerine gelen polis ekibi de görgü tanıklarından bilgi aldı.

Özel Harekat gönderildi

Görgü tanığının eşliğinde tepeye tırmanan polis, seslenerek ulaşmaya çalıştığı kişilerden bir yanıt alamadı ve eli boş döndü. Mahallede heyecan oluşturan ışıklar aralıklarla gözlenmeye devam ederken, tedbir olarak Polis Özel Harekat’a ait bir zırhlı araç da olay yerine yönlendirildi. Tepenin çıkışları tutulurken zırhlı aracın projektörüyle ormanlık alan aydınlatıldı. Saatler gece yarısına yaklaşırken, ormandaki ışıkların, yürüyüş yolunun başlangıç noktasına doğru yöneldiği gözlenince polis ekipleri hareketlendi.

Rus turist ve oğlu geldi

Yürüyüş yolunun başlangıç noktasına giden polis ekiplerinin karşısına, Kemer’de tatil yapmakta olan 51 yaşındaki Andrei Grachev ve 17 yaşındaki oğlu Vladislav Grachev çıktı. Gezmek ve fotoğraf çekmek için çıktıkları tepede karanlığa kaldıkları anlaşılan maceracı baba oğul, üst araması yapıldıktan sonra kaldıkları otele götürüldü.

Hanım Türk

Etiketler: fener ışığı, Rus turistler


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