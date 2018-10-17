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“Maçı ikinci çeyrekte kaybettik”

“Maçı ikinci çeyrekte kaybettik”
“Maçı ikinci çeyrekte kaybettik”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı ikinci çeyrekte kaybettiklerini söyledi.

THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 93-79'luk skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Açıkçası maçı ikinci çeyrek kaybettik. Benchten gelen oyuncularla savunmada gücümüz yitirdik. Bu sürede Zalgiris çok iyi oynadı. Bu sürede de doğru atışları attılar ve sayı buldular. Hücum ribaundlarını da iyi aldılar. Maçın sonuna doğru enerjimizi koyduk. Euroleague seviyesindeki bir maçta iyi mücadele etmeniz gerekir. Zalgiris'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim” diye konuştu. 

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

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