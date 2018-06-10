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Maçı kaçırma pahasına yangına müdahale ettiler

Ergani ilçesinden maç yapacakları Diyarbakır’a hareket eden futbolcular Yukarı Kuyulu köyünde çıkan yangını görünce maçı kaçırma pahasına yangına müdahale etti.

Maçı kaçırma pahasına yangına müdahale ettiler

10 Haziran 2018 17:08

İkinci Amatör U19 Liginde mücadele eden Ergani Gençlik Spor Kulübü futbolcuları saat 14.30'da Diyarbakır Ziraat Spor ile yapacakları maç için Ergani Gençlik Spor İlçe Müdürü Kenan Taş ile birlikte Diyarbakır’a hareket etti. Yukarı Kuyulu köyü yakınlarında bir buğday tarlasında çıkan yangını gören Taş ve futbolcular, maçı kaçırma pahasına aracı durdurup yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, köylüler ve futbolcuların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak buğday tarlasındaki zararın büyümesi önlendi. 

Karşılaşmaya son anda yetişen Ergani Gençlik Spor Kulübü futbolcuları maça idman yapmadan çıkmak zorunda kaldı.  

Fırat Kınık

 

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