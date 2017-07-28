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Maçı kaybeden Ukraynalılara Başkan Yılmaz’dan teselli

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final mücadelesinde Ukrayna’yı mağlup ederek şampiyon oldu. Maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalıları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti.

Maçı kaybeden Ukraynalılara Başkan Yılmazdan teselli

28 Temmuz 2017 22:18

Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Türkiye - Ukrayna erkek voleybol maçında, milli takım üst üste 3 sette başarı göstererek, altın madalya sahibi oldu. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan millilere altın madalyalarını, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok takdim etti.

Madalya töreninin ardından maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalı sporcuları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti. O anlar objektiflere yansıdı. 

Şahin Binici
 

Etiketler: 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, Ukrayna


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