Maçı kaybeden Ukraynalılara Başkan Yılmaz’dan teselli

Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Türkiye - Ukrayna erkek voleybol maçında, milli takım üst üste 3 sette başarı göstererek, altın madalya sahibi oldu. Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları yapan millilere altın madalyalarını, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok takdim etti.

Madalya töreninin ardından maçı kaybettikleri için üzülen Ukraynalı sporcuları Başkan Yusuf Ziya Yılmaz teselli etti. O anlar objektiflere yansıdı.

Şahin Binici

