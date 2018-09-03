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'Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu'

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş’a karşı aldıkları 1-1’lik beraberliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik. Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu" dedi.

Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu

03 Eylül 2018 00:42

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan son dakikalarda bulduğu golle 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Oyuna iyi başladık ve bu da ilk yarı boyunca devam etti. Birçok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bu gibi maçlarda pozisyona girince atacaksınız. Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik. Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu. Beşiktaş ikinci yarı orta sahayı iyi kullandı ve iyi oynadı. Pozisyonlara girdiler. Taraftarlarımıza da bugünkü destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Mesut Alan - Uğur Uslubaş - Samet Doğru
 

 

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