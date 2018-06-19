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Maçın heyecanına dayanamayan taraftar doğum yaptı

Moskova’da oynanan FIFA Dünya Kupası açılış maçı olan Rusya-Suudi Arabistan maçını izleyen Rus taraftar, daha 36 haftalık hamileyken maçın heyecanına dayanamayarak doğum yaptı.

Maçın heyecanına dayanamayan taraftar doğum yaptı

19 Haziran 2018 17:37

Rusya’nın Suudi Arabistan karşısında 5-0 kazandığı maçı izleyen Rus taraftar daha 36 haftalık hamileyken maçın heyecanına dayanamayarak doğum yaptı. Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanı Yevgeny Filippov yaptığı açıklamada, “Moskova’da oynanan FIFA Dünya Kupası açılış maçı olan Rusya-Suudi Arabistan maçını Fisht stadyumu yanında bulunan dev ekrandan izleyen Rusya vatandaşı kadın taraftarımız maç heyecanına dayanamayarak gerekenden yaklaşık 1 ay önce doğum yaptı. Ambulans ile Soçi’de bulunan hastaneye götürülen taraftarımız sorunsuz doğum yaptı. Kadın doğum yaptıktan sonra çocuğunun adını Rusya Milli Takım’nda çok sevdiği futbolcu olan Aleksandr Golovin’in adını koydu” dedi.  

Erhan Altıparmak

 

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