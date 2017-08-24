Maçka İlçe Jandarma Komutanı İzmir’den yapılan bir ihbarla gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY’ye yönelik kripto subaylar çalışması sırasında gözaltına alınan bir FETÖ/PDY şüphelisinin vermiş olduğu ifade doğrultusunda teğmen Zait Zengin Trabzon’da gözaltına alındı.

Zengin’in, İlçe Jandarma Komutanlığında kullandığı bilgisayarına el konurken, evinde de arama gerçekleştirildi. Zengin'in el konulan cep telefonu da dahil tüm dijital cihazları Trabzon Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Zengin’in sorgusuna Trabzon’da devam edileceği öğrenilirken İzmir’e gönderilmeyeceği bilgisine ulaşıldı.