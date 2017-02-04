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'Maçka Parkı' için koştular

Şişli'de bir grup vatandaş Maçka Parkı'nın bir kısmında planlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesine tepki göstermek için Maçka Parkı'nda spor yaptı.

Maçka Parkı için koştular

04 Şubat 2017 16:06
'Maçka Parkı' için koştular - Tıkla İzle

Parkta koşarak projeyi protesto eden vatandaşlara CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.
Maçka Parkı'nın bir kısmında planlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesine tepki gösteren bir grup vatandaş parkta biraraya geldi. “Maçka Parkı Bizimdir” yazılı yelekler giyen bazı vatandaşlar koşarak, bazıları ise yoga ve çeşitli sporlar yaparak projeyi protesto etti.

“Duyarlılık amacıyla buradayız”
Vatandaşlara CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi. Üzerine yazılı yeleklerden giyen Tanrıkulu, parkın çevredeki tek park olduğunu belirterek, “Taksim civarında Beşiktaş’ta tek park neredeyse burası. İstanbul’un bir trafik sorunu var. Bu trafik sorunun çözülmesi lazım. Bu sorun çözülürken çevreye azami duyarlılık gösterilmesi lazım. Ancak bu duyarlılıkla trafik sorunu çözülebilir. İkinci olarak da çevre halkının bu parktan yararlanan insanların bilgilenmesi lazım. Görünen o ki bizlere bilgi verilmedi. Bir sabah insanlar uyandığında parkın bölündüğünü gördüler. Önceden bir bilgilendirme olsaydı bu süreç şeffaf yürümüş olsaydı çok daha doğru olurdu. Duyarlılık amacıyla buradayız” dedi.

“Böyle bir ulaşım projesi olamaz”
Etkinliğe katılan peyzaj mimarı Çağdaş Öztürk ise , “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklama baştan beri aynı açıklama aslında. Parkı yok etmeyeceklerini tırnak içinde söylüyorum. 97 ADET ağaç taşıyacaklarını söylüyorlar. Parkın şu karşı tarafını görüyorsunuz. İBB’nin dün göstermiş olduğu proje ve görselde iki çıkışında burada olacağı gözüküyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin asmış olduğu planlarda ise çıkış tüneli Açık Hava Tiyatrosu'nun altından çıkıyor. Karşıda görmüş olduğunuz bütün bölgeyi götürüyor. Yarıklar oluşturuyor. İstinat duvarları çıkartıyor. Değil 97, yüzlerce ağacı yok edecek bir proje aslında. Sadece Maçka Parkı’nı bitirmeyecek aynı zamanda Ortaköy vadisini de bitirecek. Aynı anda Fatih Ormanı'nı da bitirecek. Oradan Sarıyer’e bağlayıp üçüncü köprüye kadar bir ulaşım projesi yaptıklarını söylüyorlar ama böyle bir ulaşım projesi olamaz” ifadelerini kullandı.

Alper Korkmaz

 

Etiketler: maçka parkı


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