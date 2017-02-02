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Maçka Parkı Projesi'nde yeni gelişme

Maçka Parkı'nın bir bölümünde yapılması planlanan tünel projesiyle ilgili Şişli Belediyesi itiraz etti.


02 Şubat 2017 17:08

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Plan yapım yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait, ancak bir kısmı Şişli Belediyesi sınırlarında olan Maçka Parkı’nın bir bölümünde yapılmak istenen tünel projesiyle ilgili, Şişli Belediye Başkanlığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz hakkımızı, 2 Şubat 2017 tarihi itibariyle kullandığımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Şişli Belediyesi, Maçka Parkı'nın bir kısmında planlanan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri projesine itiraz etti.

Şişli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Plan yapım yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait, ancak bir kısmı Şişli Belediyesi sınırlarında olan Maçka Parkı’nın bir bölümünde yapılmak istenen tünel projesiyle ilgili, Şişli Belediye Başkanlığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne itiraz hakkımızı, 2 Şubat 2017 tarihi itibariyle kullandığımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Yapılan açıklamada Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, projeye neden itiraz ettiklerinin gerekçelerini sıralayarak, şunları söyledi: “Şişli’nin en büyük sorunu nedir? diye sorulduğunda ‘yeşil alan azlığı’ cevabını veriyorum. Şişli ne yazık ki, yeşil alanı çok az bir kent. Yeşil alanlar halkın hem nefes alma, hem de afet toplanma merkezleri olarak mutlak ihtiyacımız olan alanlardır. Şişlili komşularımıza karşı bu alanları korumak, belediye başkanı olarak sorumluluğumdur.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP’li meclis üyelerinin muhalefetiyle, oyçokluğuyla kabul gören projeye, Şişli Belediye Başkanlığı olarak itiraz nedenlerimiz şunlardır:

Maçka Parkı 1940’lı yıllardan beri, kent sakinlerinin dinlenmek ve spor faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yıllanmış bitki dokusuyla kentin nefes aldığı çok önemli bir parktır. Teklif planda tünel giriş çıkışlarıyla ve izlediği güzergâhla, parkın üzerindeki ağaç ve bitki örtüsü ve fonksiyon alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği düşünülmektedir. Maçka Parkı, İstanbul’da meydana gelebilecek bir deprem afetine karşı Şişli ilçesi sınırlarında çadır kent alanı olarak kullanılacak ve “Afet Toplanma Alanı” olarak belirlenmiş bir parktır.
Teklif plan, “Tarihi ve Kentsel Sit Alanı” sınırından geçmektedir. Sit alanı dahilindeki Maçka Parkı’na ve hem de Maçka Caddesi güzergahında yer alan Tarihi Maçka Maden Fakültesi, Maçka Teknik Lisesi vb. önemli tarihi nitelikli binalara zarar vereceği düşünülmektedir."

Öte yandan, Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleri Projesi'nin Dolmabahçe ayağı için bir kısmı kapatılan Maçka Parkı’nın Vodafone Arena Stadyumu’na bakan kısmının çitlerle çevrilmesi üzerine vatandaşlar eylem yapmıştı. 


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