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Maçka Parkı'ndaki bazı kafeteryalar yıkıldı

Şişli Maçka Parkı içerisinde yıkım kararı bulunan kafeteryalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım esnasında olay yerine gelen evsiz 2 vatandaş ise zabıta ekipleriyle tartıştı.

Maçka Parkındaki bazı kafeteryalar yıkıldı

09 Ocak 2018 15:34
Maçka Parkı'ndaki bazı kafeteryalar yıkıldı - Tıkla İzle

Şişli Maçka Parkı içerisinde daha önceden boşaltılan kafeteryaların geçtiğimiz ay yıkımı gerçekleştirilmişti. Hakkında yıkım kararı bulunan aynı bölgedeki diğer kafeteryaların da yıkımı için İBB ekipleri, sabah saatlerinde iş makineleriyle alana geldi. Zabıta ekiplerinin beklediği bölgede ekipler, kafeteryaların yıkımını gerçekleştirdi.

Bölgede kalan 2 evsiz, zabıtayla tartıştı

Öte yandan, yıkım yapıldığı esnada bölgede kalan 2 evsiz koşarak olay yerine geldi. Zabıta ekiplerine bir süre bağıran evsiz gençler yıkım alanına girmek istedi. Ekiplerin engellemesi üzerine şahıslar, alan dışından yıkım çalışmasını seyretti.

Doğan Can Cesur

Etiketler: kafe, maçka parkı, yıkım

 

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