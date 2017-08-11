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Maçka şehidinin Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in Hatay’ın İskenderun ilçesindeki baba evine şehadet ulaştı.

Maçka şehidinin Hataydaki baba evine acı haber ulaştı

11 Ağustos 2017 22:58
Maçka şehidinin Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı - Tıkla İzle

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadet haberi Hatay’ın İskenderun ilçesindeki baba evine Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı ile askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin babası Ahmet Gedik fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, anne Hatice Gedik “yavrum, kuzum” diyerek feryat etti. Yetkililer şehidin baba evine dev Türk bayrağı astı.

41 yaşındaki Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, geçici görevle Trabzon’a gittiği belirtildi.

Öte yandan şehit Ferhat Gedik’in 12 Ağustos’ta doğum günü olduğu, doğum gününde yarın toprağa verileceği öğrenildi. 

Ahmet Seher
 

Etiketler: Maçka, trabzon


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