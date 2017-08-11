Maçka şehidinin Hatay’daki baba evine acı haber ulaştı

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in şehadet haberi Hatay’ın İskenderun ilçesindeki baba evine Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı ile askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin babası Ahmet Gedik fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, anne Hatice Gedik “yavrum, kuzum” diyerek feryat etti. Yetkililer şehidin baba evine dev Türk bayrağı astı.

41 yaşındaki Jandarma Kıdemli Başçavuş Gedik’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, geçici görevle Trabzon’a gittiği belirtildi.

Öte yandan şehit Ferhat Gedik’in 12 Ağustos’ta doğum günü olduğu, doğum gününde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Ahmet Seher

