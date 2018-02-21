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Maçka’ya 2. TOKİ Müjdesi

Trabzon’un Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ilçelerinde 2. Toplu Konut inşasına başlanacağı müjdesini verdi.

Maçkaya 2. TOKİ Müjdesi

21 Şubat 2018 20:45

Maçka Esiroğlu mahallesinde 32 dönümlük arazide gerçekleşecek TOKİ ile ilgili bilgi veren Başkan Koçhan, vatandaşların TOKİ ile ilgili beklentilerini karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Koçhan, “Vaatlerimiz arasında yer alan Esiroğlu mahallemize TOKİ sözünü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. TOKİ ile ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Bizzat Ankara’ya giderek TOKİ Başkanımız Ergün Turan ile görüşerek gerekli protokolleri gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl içerisinde TOKİ çalışması tamamlanacak. İlçemize ve milletimize hayırlı olsun. AK Belediyecilik anlayışı ile ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Ben özellikle desteklerinden ötürü Milletvekillerimiz Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, TOKİ Başkanımız Ergün Turan’a ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

 

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