Türkiye Furbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, dün akşamki Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasından sonra gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan tüm polis ve vatandaşlarımız bütün liglerde bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş Vodafone Arena yakınında Beşiktaş-Bursa maçı sonrasında düzenlenen hain terör saldırılarında şehit olan polis ve vatandaşlarımız anısına 1 günlük milli yas ilan edildi. Profesyonel ve amatör liglerde 11 ve 12 Aralık 2016 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, stadyumlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve maçlar sırasında müzik yayını yapılmayacak"

