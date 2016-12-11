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Maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlarımız için bugün ve yarın oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşu yapılacak

11 Aralık 2016 12:10

Türkiye Furbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, dün akşamki Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasından sonra gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan tüm polis ve vatandaşlarımız bütün liglerde bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş Vodafone Arena yakınında Beşiktaş-Bursa maçı sonrasında düzenlenen hain terör saldırılarında şehit olan polis ve vatandaşlarımız anısına 1 günlük milli yas ilan edildi. Profesyonel ve amatör liglerde 11 ve 12 Aralık 2016 tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapılırken, stadyumlardaki bayraklar yarıya indirilecek ve maçlar sırasında müzik yayını yapılmayacak"
 

Etiketler: TFF


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