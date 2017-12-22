Macron: ‘ABD’nin hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah Elysee Sarayı'nda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Görüşme, Türkiye ile Yemen'in girişimiyle hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda üye devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan karar tasarısının kabul edilmesinin ardından gerçekleşti. İki lider daha önce de Temmuz ayında görüşmüştü. Kudüs meselesine müdahil olmak yerine taraflarla teması sürdürme niyetinde olan Cumhurbaşkanı Macron, bu amaçla 10 Aralık’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu da ağırlamıştı. Elysee Sarayı’nda 1,5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. BM’den çıkan karardan memnun olduklarını ifade eden Mahmud Abbas, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak “inandırıcılığını kaybettiğini”, Filistinlilerin bundan sonra İsrail-Filistin meselesinde ABD’nin “hiçbir barış planını kabul edemeyeceğini” açıkladı.

Filistin liderine ABD’nin kararını desteklemediğini hatırlatan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ABD’nin Kudüs’le ilgili kararıyla İsrail-Filistin dosyasında yalnız kaldığını, kendisinin de Filistin Devleti’ni tek taraflı tanıyarak aynı tavrı sergilemeyeceğini zira bunun etkili olmayacağını düşündüğünü açıkladı.

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün dışında başka bir çözüm olmadığını da belirten Cumhurbaşkanı Macron, Fransa’nın Filistin’in dostu olarak yanında olacağını belirtti. “Filistin yalnız değil. Güvenilir ve tanınmış sınırlarda yaşamasını sağlayacağız” diyen Macron, 2018 yılında Filistin topraklarını da ziyaret edeceğini duyurdu.

Tansu Sarıtaylı