Macron: 'ABD’ye güvenemeyiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, büyükelçilerle gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa’nın güvenliğine Rusya’nın da destek vermesi gerektiğini ifade eden Macron, “Avrupa, güvenliği korumak için ABD’ye güvenemez. Avrupa’nın bugün güvenliğini ve egemenliğini garanti etmesi için sorumluluk almalı” dedi. Güçlendirilmiş Avrupa egemenliğinin, Avrupa güvenlik ve savunma sisteminin mimarisini gözden geçirmeyi, özellikle de Rusya ile işbirliği yaparak yeni bir diyalog başlatmayı gerektiğini kaydeden Macron, “Rusya dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" ifadesini kullandı.

“Fransa gelecekteki Suriye’nin liderlerini atayamaz”

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemenin ‘hata’ olacağını ifade eden Fransız lider, “Fransa gelecekteki Suriye’nin liderlerini atayamaz. Ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olmak bizim görevimiz ve çıkarımız” açıklamasını yaptı.

İdlib'deki durum konusunda Türkiye ve Rusya'nın Suriyeli yetkililere baskı yapması beklediğini ifade eden Macron, “Bence bu senaryo korkunç bir hata olur. Milyonlarda mülteciye neden olan kim? Kendi insanını öldüren kim?” ifadelerini kullandı.