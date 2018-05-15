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Macron Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Gazze’de Filistinlilere İsrail Siyonist devletince yapılan saldırıları kınadı.

Macron Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı

15 Mayıs 2018 04:21

Filistinli lider Mahmud Abbas ve Ürdün kralı 2. Abdullah ile görüşme gerçekleştiren Macron “bugün ve son haftalarda İsrail askeri güçlerince sivillere karşı gerçekleşen saldırıları kınıyorum” açıklamasını yaptı. Filistinlilerin “özgürlük ve güvenlik” hakları olduğunu hatırlatan Fransız Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde Filistinlilerin yaptığı gösterilerin pasifik kalması gerektiğini dile getirdi. Fransız Cumhurbaşkanlık sarayı yaptığı açıklamada Emmanuel Macron’un “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının bir karşılığı olacağı” konusunda daha önce uyardığımı hatırlattı.
Öte yandan Fransız Cumhurbaşkanı bölgedeki tüm sorumlularla görüşme gerçekleştireceğini paylaştı.

Etiketler: Fransa, macron

 

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