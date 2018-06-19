Macron ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Meseberg Şatosunda ikili görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra basının karşısına çıkan Macron ve Merkel, görüşmenin Avrupa’nın ortak dış güvenlik politikası, mülteci krizi, teknoloji ve bütçe konularını değerlendirdiklerini aktardı. Mülteci krizinin değerlendiren iki lider, krizin kaynağının bölgesel ekonomik ve güvenlik sorunlarının olduğunu ifade etti. Basın toplantısında başta Suriye mülteci krizi olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan mülteci probleminin çözülmesi için, iki ülkenin de sorunlu olan bölgelere müdahale etmeye devam edeceği aktarıldı.

Afrika’dan Avrupa’ya yönelik olan göç üzerinde duran liderler, bu durumun düzelmesi için Afrika’ya ekonomik gelişim desteği vereceklerini duyurdu.

Mülteci krizinin odak ülkelerinden Libya hakkında açıklamada bulunan Macron, bölgede yürütülen insan kaçakçılığının durdurulması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Libya’daki siyasi durumun dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, bunun gerçekleşebilmesi için Libya’da seçim organize edeceklerini belirtti. AB sınırlarının korunması konusuna da değinen Macron, “Biz herhangi bir yerde kaybolmuş bir ada değiliz” ifadelerini kullanarak, AB sınırlarının korunması amacı ile “sınır polisi” oluşturulacağını bildirdi. AB’nin ekonomik durumu üzerine değerlendirmede bulunan Macron, “Euro’yu dolara alternatif yapamadık” diyerek, AB ülkeleri arasında dayanışma olması gerektiğini ifade etti.

İltica talepleri ile alakalı “ortak kabul normu” olması gerektiği dile getiren Şansölye ise mülteci sorunu yaşanan Avrupa ülkelerine destek çıkılması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliğinin ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi amacı ile “İnovasyon Ajansı” kurulacağını dile getiren Merkel gelişen teknolojinin önemine dikkat çekti.

Özlem Kaplan

