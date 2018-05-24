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Macron ve Putin bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin St. Petersburg kentinde bir araya geldi.

Macron ve Putin bir araya geldi

24 Mayıs 2018 20:18

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran nükleer anlaşması, Suriye ve Ukrayna krizleri gibi önemli konuları değerlendirdi. Görüşmede Moskova ile Paris arasındaki ilişkilerin her şeye rağmen geliştiğini belirten Putin Macron’a "St. Petersburg Forumuna katılım davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu fırsatı, mevcut tüm zorluklara rağmen gelişen ikili ilişkilerimizi ve büyümeye devam eden ticaretimizi geniş çaplı tartışmak için kullanacağız" dedi. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin 2017 yılında yaklaşık yüzde 25 büyüdüğünü ve 2018'in ilk aylarında da yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Macron ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak özel bir statüye sahip iki ülkenin uluslararası politik alanındaki bağların yanı sıra derin tarihsel bağlara sahip olduğunu belirtti. Fransız Cumhurbaşkanı, “Ukrayna, Ortadoğu, İran ya da Suriye gibi tüm konularda birlikte çalışacağımıza ve çözüm bulabileceğimize inanıyorum” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomi alanında gelişmeye devam ettiğini de sözlerine ekleyen Macron, “Bugün çeşitli alanlarla ilgili çok önemli sözleşmeler imzalayacağız” diye konuştu.  

 

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