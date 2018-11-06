Macron'a suikast hazırladıkları şüphesiyle 6 şahıs tutuklandı

Suikast planının kötü hazırlandığı ve net olmadığı açıklanırken İç Güvenlik Genel Yönetimi DGSI'nin açıklamasına göre 20 ile 60 yaş arasında farklı bölgelerden 6 zanlının tutuklandığı öğrenildi.

Fransa'nın Moselle ve İlle-et-Vilaine bölgelerinde yaşları 20 ile 60 arası değişen 6 şüpheli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik suikast planı hazırladığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuyla alakalı Paris Savcılığının, 'Kriminal ve terörist suçlular işbirliği' soruşturması başlattığı öğrenilirken, engellenen suikast planının henüz net olmadığı ve kötü hazırlandığı bildirildi. İçlerinde bir kadının da olduğu ve aşırı sağcı olduğu öğrenilen 6 kişilik suikast timinin silah ve ev bombasına sahip olduğu da açıklandı.

Öte yandan geçtiğimiz yılda aşırı sağcı 10 teröristin siyasi isimleri hedef aldığı ve harekete geçmeden yakalandığı açıklandı. Geçen yıl yakalananlar arasında birinin Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren terörist Anders Breivik adına Facebook'ta fan sayfası yönettiği öğrenildi.

Özlem Kaplan

