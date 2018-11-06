İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Macron'a suikast hazırladıkları şüphesiyle 6 şahıs tutuklandı

Macron'a suikast hazırladıkları şüphesiyle 6 şahıs tutuklandı
Macron'a suikast hazırladıkları şüphesiyle 6 şahıs tutuklandı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı suikast planı hazırladıkları şüphesiyle 6 şahıs tutuklandı.

Suikast planının kötü hazırlandığı ve net olmadığı açıklanırken İç Güvenlik Genel Yönetimi DGSI'nin açıklamasına göre 20 ile 60 yaş arasında farklı bölgelerden 6 zanlının tutuklandığı öğrenildi. 

Fransa'nın Moselle ve İlle-et-Vilaine bölgelerinde yaşları 20 ile 60 arası değişen 6 şüpheli Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik suikast planı hazırladığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuyla alakalı Paris Savcılığının, 'Kriminal ve terörist suçlular işbirliği' soruşturması başlattığı öğrenilirken, engellenen suikast planının henüz net olmadığı ve kötü hazırlandığı bildirildi. İçlerinde bir kadının da olduğu ve aşırı sağcı olduğu öğrenilen 6 kişilik suikast timinin silah ve ev bombasına sahip olduğu da açıklandı.
Öte yandan geçtiğimiz yılda aşırı sağcı 10 teröristin siyasi isimleri hedef aldığı ve harekete geçmeden yakalandığı açıklandı. Geçen yıl yakalananlar arasında birinin Norveç'te 2011 yılında 77 kişiyi öldüren terörist Anders Breivik adına Facebook'ta fan sayfası yönettiği öğrenildi.  

Özlem Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.