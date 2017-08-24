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Macron’dan AB’ye uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB’nin yabancı işçilere ilişkin hukuk kurallarında reform yapması gerektiğini, aksi halde dağılma riskiyle karşılaşacağını belirtti.

Macrondan ABye uyarı

24 Ağustos 2017 22:54

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçici yabancı işçilere ilişkin hukuk kurallarında düzenleme yapılmazsa AB’nin dağılma riskiyle karşı karşıya olacağını ifade etti. Romanya’da konuşma yapan Macron, AB’deki bazı siyasi ve ticari çevrelerin, sosyal ve mali dampingi teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, hukuk kurallarında AB çapında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Macron, hukuk kurallarına yönelik düzenlemelere destek toplamak amacıyla üç günlük orta ve batı Avrupa turuna çıktı. Macron, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Fransız seçmenlere AB’deki "sosyal damping" ile mücadele konusunda söz vermişti.


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