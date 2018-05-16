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Macron’dan Netanyahu’ya 'diyalog' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze sınırında yaşananlar konusunda diyalog çağrısında bulundu.

Macrondan Netanyahuya diyalog çağrısı

16 Mayıs 2018 00:23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede Gazze’de yaşanan çatışmalar hakkında Netanyahu’ya “diyaloğa” çağrıda bulundu. Bunun yanı sıra, Macron telefon görüşmesinde İsrail askeri güçlerinin Gazze’de saldırıları ve son durum hakkındaki kaygılarını aktarıp uygulanan şiddeti kınadığını dile getirdi. Sivil halkın korunmasının önemini vurgulayan Fransız Cumhurbaşkanı, İsrailli Başbakana Filistinlilerin gösteri gerçekleştirme hakkı olduğunu hatırlattı.  

 

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