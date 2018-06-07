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Macron’un 'yalan haber'e karşı yasa teklifi mecliste görüşülecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün meclise sunulacak “yalan haber”e karşı yasa teklifi nedeniyle Fransız gazeteci sendikaları “sansür” tehlikesi alarmını verdi.

Macronun yalan habere karşı yasa teklifi mecliste görüşülecek

07 Haziran 2018 20:18

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron seçim kampanyası sırasında mağduru olduğu ve mücadele edeceğini duyurduğu “fake news” kanunu bugün meclise taşınıyor. Macron’un partisi Yürüyen Cumhuriyet (LaREM) meclis grubu üyesi milletvekilleri tarafından iki kanun teklifi verildi. Kanunlardan biri “olağan” haberleri ilgilendirirken diğerinin cumhurbaşkanlık seçimlerini ilgilendiren organik bir kanun, yani anayasal değere yakın bir yasa olacağı bildirildi.

Seçim kampanyası sırasında cumhurbaşkanı adaylarına hakim kararı ile yalan haberin yayılmasını durdurma imkanı veren organik kanun, seçimlerden önce 3 ay boyunca adaylara “fake news” koruması sağlayacak.
Özellikle manipülasyon ve algı operasyonlarında kullanılan yalan haberleri hedef alan kanun, bazı gazeteci sendikalarınca “potansiyel olarak tehlikeli” addedildi. Ulusal Gazeteciler Sendikasının (SNJ) yaptığı açıklamada, “Bu kanun işe yaramaz ve potansiyel olarak tehlikeli, sansüre giden bir şeye adım atıyoruz” denildi.
Avrupa Komisyonu yalan haber ile alakalı kanun çıkarmayı reddederken medyanın “Yalan haberlerle mücadele için etik davranış kuralları” edinmesi gerektiğini açıkladı.

Yeni kanun ile ayrıca Fransa Radyo ve Televizyon Yüksek Konseyinin (CSA) “milli çıkarlara zarar veren” ve yabancı devlet etkisi ile yapılan yayınları durdurabileceği öğrenildi.

Öte yandan, Macron geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlık Sarayında bir etkinlikte akredite olan ve Fransız basın kartı sahibi olan Russia Today muhabirlerini algı operasyonu yaptığını öne sürerek yasaklatmış, “basın özgürlüğü” tartışmasına sebep olmuştu.  

Özlem Kaplan
 

 

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