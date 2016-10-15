Tatvan Şehir Stadyumu’nda oynanan Süper Amatör Ligi maçında, Tatvan Spor’un maçın 25’inci dakikasında attığı gölün ardından futbolcuların sert futbol oynamasıyla 30. dakikada futbolcular arasında tartışma başladı. Yedek futbolcularının saha içine girmesiyle başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan kavganın ardından hakem İnan Akman maçı tatil etti. Maçta yaralanan futbolcular Tatvan’daki hastanelere kaldırıldı. Kavgadan dolayı hafif yaralanan futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Tatvan Spor Kulübü Başkanı Orhan Gül, karşı takımın futbol oynamak yerine maçı iptal etmek amacında olduğunu iddia ederek, "Süper Amatör Ligi 5’inci haftasında yapılan bu maçta, futbolcular tarafından saha içinde çıkan ufak tartışma onların yedek oyuncularının sahaya inmesiyle ve kavga etmesiyle hakem tarafından tatil edildi. Polisin müdahalesiyle ortalık sakinleştirildi fakat kavgada 5 sporcumuz darbe aldı. Bu sporcularımızın 4’ü ayakta tedavi edildi, biri ise 4 günlük rapor aldı. Süper amatör Ligi’nin 5’inci haftasında oynanan bu maç hakem tarafından tatil edildi. Onlar buraya maç için gelmemişler. Belli ki amaçları bir şekilde maçı iptal etmekti. En ufak bir tartışmada yedek oyuncularının komple sahaya inerek sporcularımıza saldırması bunu gösteriyor" diye konuştu.