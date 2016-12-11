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Maçta tam 10 gol vardı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Ampute Futbol takımı kendi evinde karşılaştığı Anadolu Erciyes Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 10-0 mağlup etti.

Maçta tam 10 gol vardı

11 Aralık 2016 15:22

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Pazar günü kendi sahasında Anadolu Erciyes Spor Kulübü Ampute Futbol takımını ağırladı. Karşılaşma öncesinde İstanbul da yaşanan hain bombalı saldırıda yaşamını yitiren şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sahaya siyah bantla çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 5-0’lık net bir skor yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı’nın gollerini Nurettin Balkaya (2), Osman Karaoğlu, Ali Budak, Yalçın Kaçar, kaydetti. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip Ali Budak, Nurettin Balkaya (2), Yalçın Kaçar ve Selami Karaçoban’ın attığı gollerle karşılaşmadan 10-0 galip ayrılan taraf oldu.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Anadolu Erciyes Spor Kulübü karşısında alınan farklı galibiyetle kötü gidişatına son verdi.
Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Birol Ülger, kulüp yetkilileri ve taraftarlar tribünden izledi. Karşılaşma sonrasında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Başkanı Cuma Güzel sahaya inerek sporcuları tek tek tebrik etti.

“Sevinemiyoruz”
Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, karşılaşmanın sonucuna rağmen, İstanbul’da yaşanan terör saldırı sonrası birçok şehit verdiklerini ve bu nedenle sonuca sevinemediklerini belirtti. Güzel, “Evet galip geldik ama sevinemiyoruz. Biliyorsunuz İstanbul da Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması sonrasında hain terör bir kez daha alçak yüzünü gösterdi. Saldırı sonrasında güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan şehitler verdik. Üzüntümüz çok büyük. Ben şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum” dedi.
“Derin üzüntü içerisindeyiz”
Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı Antrenörü Memik Vurucu, terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, "İstanbul da yaşanan patlama sonrasında ülke olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu nedenle bu galibiyete sevinemedik. Maça gelecek olursak. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Aldığımız skorla da bunun karşılığını aldık. Eksiklerimizi giderip önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu. 

Etiketler: göl, maç


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