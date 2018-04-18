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Maçtan önce Galatasaray taraftarına uyarı

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarına küfürlü tezahürat yapılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Maçtan önce Galatasaray taraftarına uyarı

18 Nisan 2018 20:49

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Akhisarspor'u konuk ederken, Türk Telekom Arena'da, Galatasaray taraftarlarına uyarıda bulunuldu. Stadyum hoparlörlerinden taraftarlara seslenen görevli, bir sonraki iç saha karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Küfür edilmemesi ve sahaya yabancı madde atılmaması konusunda dikkatli olalım. Bir sonraki iç saha maçımız Beşiktaş ile ve bu maç öncesinde ceza almamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

Bozhan Memiş

 

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