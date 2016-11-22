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Madame Tussauds, 21. merkezini İstanbul'da açıyor

Dünyanın ünlü balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds, 21’inci merkezini İstanbul'da açıyor. 28 Kasım tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak olan müzede tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten günümüze sanat, spor ve siyaset dünyasından 55 ünlü isim yer alıyor.

Madame Tussauds, 21. merkezini İstanbulda açıyor

22 Kasım 2016 16:06

Aralarında Hollanda’nın başkenti Amsterdam, Almanya’nın başkenti Berlin, Hong Kong, New York, Sidney ve Tokyo'nun da bulunduğu yirmi dört şehirde şubesi bulunan balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds, 21’inci merkezini 28 Kasım tarihinde Beyoğlu'nda açıyor. Ünlü müzede Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve romancı ve öykü yazarı merhum Yaşar Kemal gibi tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten günümüze sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 55 ünlü isim yer alıyor.

Müze hakkında İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Legoland Discovery Centre ve Madame Tussauds İstanbul Grup Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, müzede şuan için 55 figür ile başladıklarını ifade ederek, buna 2017 yılında 8 tane daha figür ekleneceğini söyledi.

Suner, “Madame Tussauds İstanbul Müzesi, 28 Kasım tarihinde saat 14.00 itibarıyla halkımızın beğenisine sunuluyor. Önce bir protokol açılışı olacak. Sonrasında misafirlerimiz gelip müzemizi ziyaret edebilecek. Şuan için 55 figür ile başladık. 2017 yılı içinde 8 tane daha figür gelecek. Figürlerin 7 tanesi Türk, 1 tanesi yabancı olacak. Müzemiz kuralları gereğince her sene bu sayı artırılacak. 3 veya 4 figür daha her yıl eklenecek. Takip eden yıllarda buranın kapasitesi artırılacak. Şuan Türk ünlüler, devlet adamları, tarih kültür sanat. Görüyorsunuz hemen arkamda spor bölümünde Arda var” dedi. Müzenin giriş ücretine ilişkin de bilgiler aktaran Suner, “Her keseye uygun fiyatımız var. Öğrenci indirimimiz olacak. 30 liradan başlayan fiyatlarımız var. Yetişkin fiyatı şuan 48 lira olarak gözükse de özellikle yıllık kartlarımız var. Promosyonlarımız olacak. Gerçekten Türk turizmine hem de İstanbul’un turizmine kaklı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Dünyada 250 yıllık görkemli tarihe sahip olan Madame Tussauds’nun İstanbul’daki merkezi, Türkiye’nin ve dünyanın yıldız isimlerinden oluşan balmumu figür koleksiyonuyla kapılarını 28 Kasım’da açmaya hazırlanıyor. Figürler, 6 farklı alanda karakterlerine uygun arka planlarla sergileniyor. 

Sadık Kahraman

Etiketler: 21’inci merkez, balmumu heykel müzesi markası Madame Tussauds


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