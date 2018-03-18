Diğer
Kategoriler

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

Bursa'da madde bağımlılarının sebep olduğu yangında metruk bir fabrika küle döndü. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi.

Madde bağımlıları fabrikayı kül etti

18 Mart 2018 13:23

Osmangazi ilçesinde tabakhaneler bölgesinde bulunan eski tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Madde bağımlılarının yol açtığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Bitişiğinde kimyevi madde imalathanesi ve küçükbaş hayvan çiftliği bulunan boş fabrika alevlere teslim oldu. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Lodos sebebiyle yangın güçlükle söndürülebildi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. 

Öte yandan lodos şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar yolda yürürken zor anlar yaşadı. Çöp konteynırlarının devrilmesi sonucu çöpler çevreye saçıldı.  

Hakan Gönül

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç