Madde bağımlılığı saç dökülmesine de yol açıyor

Madde bağımlılığı ve saç dökülmeleri arasında bir bağlantı olduğunu vurgulayan Saç Ekim Birimi Koordinatörü Yasemin Gülgör, uyuşturucu maddelerin tüm vücutta olduğu gibi saç köklerinde de tahribata yol açtığını ifade etti. Gülgör, “Uyuşturucu kullanan kişilerde lokal ya da daha büyük alanlarda saç kayıplarına sıkça rastlanmaktadır. Her ne kadar uyuşturucu kullanımı bırakıldığında dökülen saçlar yerine gelse de bazı kişilerde saç dökülmesi kalıcı olabilmektedir” dedi.

Madde kullanımı nedeniyle saç fasiküllerinin sağlıklı beslenemediğine dikkat çeken Gazi Hastanesi Saç Ekim Birimi Koordinatörü Gülgör, vücutta biriken zehirli maddelerin saç köklerini tahrip ettiğini, son aşamada ise saçların dökülmesine yol açtığını söyledi. Aşırı stres, öfke, duygusal bozuklukların da saç dökülmesinde etkili olduğuna dikkat çeken Gülgör, hastanelerinde uyuşturucu bağımlılarının da tedavi edileceği bir bölüm açılacağını söyledi.