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Madde bağımlısı eli silahlı 3 kişi ortalığı birbirine kattı

Bursa’da kiralık otomobille bir asfalt fabrikasının duvarına çarpıp iş makinelerine zarar veren ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 1’i bayan 3 kişi, özel güvenlik görevlilerine silah çekti. Kaçan şahıslar Yunuseli Havalimanı'ndaki askeri bölgeye girince nöbet tutan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Madde bağımlısı eli silahlı 3 kişi ortalığı birbirine kattı

28 Kasım 2016 13:59

Madde kullandıkları için tedavi olmak istediklerini belirten şahıslar olay yerine çağrılan 112 ambulanslarıyla önce polis merkezine ardından da hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki bir asfalt fabrikasında 3 kişinin silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, firmanın duvarına çarpıp bahçedeki iş makinelerinin üzerine düşen 35 GB 7920 plakalı özel otomobili buldu. 

Olaya müdahale eden firmanın özel güvenlik görevlilerine silah çeken 3 kişi, yönlerini şaşırıp fabrikanın içerisine doğru kaçmaya başladı. Fabrika içerisindeki koşuşturmada Z.K. isimli bayan güvenlik görevlileri tarafından yakalanırken F.S. ve M.A. fabrika ile tel örgü ile ayrılan Yunuseli Hava Ulaştırma Okul Komutanlığı'nın arazisine giriş yaptı. Tel örgüden atlayan eli silahlı 2 kişiyi farkeden nöbetçi askerler şahısları anında etkisiz hale getirdi. Şahısların madde kullandığını ve tedavi olmak istemelerini söylemesi üzerine askeri bölgeye 112 ambulansları çağrıldı.

Ambulanslara konan 2 madde bağımlısı polis eşliğinde önce karakola ardından da Çekirge Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan kontrolün ardından yeniden karakola götürülen şahıslar gözaltına alındı. Şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. 

Yakup Vardar

Etiketler: bursa, madde bağımlısı


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