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Madde bağımlısı genç babasını ve kız kardeşini yaraladı

Bursa’da madde bağımlısı bir genç, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle kız kardeşini pompalı tüfekle vururken babasını bıçakladı.

Madde bağımlısı genç babasını ve kız kardeşini yaraladı

01 Kasım 2017 00:50
Madde bağımlısı genç babasını ve kız kardeşini yaraladı - Tıkla İzle

Olay akşam 22.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi Kıvanç Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Uğur A. Uyuşturucu madde kullandı. Kullandığı maddenin etkisiyle ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonucu dışarıda bulunan Uğur A.’ya ailesi kapıyı açmadı. Aile fertleri dairenin kapısını kapatıp içeride beklerken alt kattan pompalı tüfeğini alan Uğur A. bir süre kapıyı açmaları için saldırdı. Dairenin kapısı açılmayınca sinir krizine giren Uğur A. pompalı tüfek ile ateş etti. Açılan ateş sonucu kurşunlar kapının arkasında bulunan, Uğur A.’nın kız kardeşi 20 yaşındaki Damla A.’ya isabet etti. Damla A.’nın omzundan yaralandığını gören babası 112 ekiplerine haber verdi. Uğur A. kapıda beklerken, gelen 112 ekiplerine kapıyı açan babasını karşısında görünce saldırmaya başladı. Uğur A. boğuşma esnasında eline geçirdiği bıçağı 50 yaşındaki babası Ufuk A.’ya sapladı.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Uğur A.’yı gözaltına aldı. Uğur A.’nın gözaltına alınmasının ardından, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada Uğur A.’nın kız kardeşini yaraladığı pompalı tüfeği ve babasına saldırdığı bıçağı buldu.

Hastaneye kaldırılan yaralı baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: bursa, madde bağımlısı

 

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