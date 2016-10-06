Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi içerisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir akaryakıt istasyonu çevresinde yaşayan, zaman zaman istasyon çalışanlarını da rahatsız ettiği ve uçucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.Ç. öğle saatlerinde doğru istasyona geldi. Burada bir süre vakit geçiren Ç’yi istasyon çalışanları müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uzaklaştırmak istedi. Çalışanlar başarılı olamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipleri gören Ç. bir anda elinde bulundurduğu tinerle ekip aracına saldırdı. Camı açık olan polis memurunun yüzüne tiner döken M.Ç.’ye polisin müdahalesi ise biber gazıyla oldu. Yaşananlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat Ç. istasyon dışında gözaltına alınarak polis merkezinde götürüldü.