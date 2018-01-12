Madde bağımlısı şahıs tarihi surlarda ölü bulundu

Beyoğlu Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamamı Sokak’ta Cüneyt Hasan Keleş(28) isimli bir şahıs kağıt toplayan bir kişi tarafından sabah saatlerinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Şahsın hayatını kaybettiğinden şüphelenen kağıt toplayıcısının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahsın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Ölen şahsı olay yerinde bulan kağıt toplayıcısı, “Biz buraya el arabalarımızı koyuyoruz.Arkadaş bizim tanıdığımızdı. Aslında arkadaş akşam ölmüş. Farkında değiliz. Sabah arabaları alırken gördük. Polise haber verdik. Onlar da geldi. Yabancı madde kullanıyordu. Uyuşturucu, ne ararsan vardı. Esnaflar kendi aralarında yemek veriliyorlardı. Bakıyorlardı. Radyosuyla gezerdi. Kimseye zararı yoktu. Uyuşturucu içmiş. Bünyesi kaldırmamış. Ölmüş. Dün çay içmiştik. Dozunu fazla kaçırmış. Tiner de kullanıyordu” dedi.Cumhuriyet Savcısının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Caner Sönmez