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Madde bağımlısı şahısların kullandığı baraka alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde madde bağımlısı şahısların kullandığı baraka alevlere teslim oldu.

Madde bağımlısı şahısların kullandığı baraka alev alev yandı

23 Ekim 2016 08:39

Edinilen bilgiye göre, yangın gece 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Cevher Dudayev Caddesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre sahibi bir süre önce ölen ve madde bağımlısı kişilerin kullandığı barakada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalleli yangını meraklı gözlerle izledi. Barakanın, sahibinin ölmesinin ardından bir süre damadı tarafından kullanıldığı, ancak belediye tarafından istimlak edilen alan içinde kaldığı için kimsenin kalmadığı ifade edildi. Barakayı ise madde bağımlısı şahısların sık sık kullandığı ileri sürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri içeriyi kontrol etti. Yapılan kontrolde içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.


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