Bahadır Kul Architects tarafından yapılan açıklamada 2015 yılında başlatılan ve bu senede devam eden burs; Türkiye’deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören, başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere verileceği bildirildi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2016-2017 Eğitim öğretim yılı için 20 öğrenciye verilecektir. Aylık olarak öğrencinin hesabına yatırılacaktır. Ekim-Haziran arası 9 ay devam eden burs tutarı toplam bin 350 lira olacaktır. Gerekli belgeler; Portfolyo: Öğrencinin okul içinde ve dışında üretilen mimari projeleri, tasarım çalışmaları, yarışma katılımları, atölye çalışmaları ile ilgili görsel, kavramsal ve yazınsal üretim, CV: Öğrencinin kendisi hakkında bilgi verdiği ve mimarlık ile kurduğu ilişkiye dair düşüncelerini paylaştığı öznel anlatımı, Öğrenci kimliği, yeni kazananlar için LYS Türkiye sıralamasını gösteren belge veya ara sınıfta okuyan öğrenciler için transcript, Aile ile ilgili bilgiler (ailenin toplam aylık geliri, aile fert sayısı) Son başvuru tarihi: 23 Ekim 2016, sonuçlar 27 Ekim'de açıklanacaktır. Ayrıca online olarak burs@bahadirkul.com mail adresinden de başvuru yapılabilir".