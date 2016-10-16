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Maddi hasarlı kaza sonrası kavga: 3 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı maddi hasarlı kazada, sürücülerin yakınlarının kavga etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Maddi hasarlı kaza sonrası kavga: 3 yaralı

16 Ekim 2016 14:59

Edinilen bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 01 V 2272 plakalı hafif ticari araç ile Bilal C. idaresindeki 33 RS 433 plakalı otomobil Fatih Mahallesi 2267 Sokak'ta çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen her iki araç sürücüsünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin kavgaya müdahale etmesi sonucu, kavga eden şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Cihan Kizir


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