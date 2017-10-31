Maddi imkanı olmayan üniversitelilere Türk Kızılayı’ndan destek

NKÜ Yerleşkesi Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki "Uni Butik" mağazasının açılışına, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Rektör Prof. Dr. Osman Şimşek, AFAD İl Müdürü Recep Erol, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Cengiz Becerir, Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ve üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışı töreninde konuşan Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, "Türk Kızılayı tarafından hayata geçirilen 'Uni Butik' mağazalarının 36'ncısını üniversitemiz işbirliğiyle gençlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz bulunuyoruz. “Uni Butik” mağazaları sayesinde öğrencilerimiz, ülkenin önde gelen markalarının yaptığı bağışlarla ayakkabıdan, gömlekten çoraba, monta kadar her neye ihtiyaçları varsa dilediklerini seçip hiçbir ücret ödemeden alabilecektir. İnanıyorum ki bu proje ile gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken geleceğimizin mimarları arasında yardımlaşma, paylaşma, gönüllülük duygusunu da pekiştireceğiz. Bu kavramlar gençlerimizin profesyonel yaşamlarının merkezine işleyerek toplumsal mutluluk ve refahın bir parçası olmalarına da olanak sağlayacaktır" dedi.

Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’e plaket taktim ettikten sonra, Vali Mehmet Ceylan ve kurdeleyi kesilerek "Uni Butik" mağazasının açılışı yapıldı.

Vedat Bayraktar

