Siirt kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bakır madeni ocağında 17 Kasım’da meydana gelen göçükte 16 işçi toprak altında kalmıştı. İşçilerin kurtarılması için bölgede çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde dün bir işçinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 13 işçi göçükten çıkarıldı. Halen göçük altında bulunan kamyon şoförleri Yavuz Yıldız ve Halil Başer ile ekskavatör operatörü İbrahim Kılınç’ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, maden sahasındaki çalışmalara AFAD, Kızılay, UMKE, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetik Arama Enstitüsü, TPAO, DEDAŞ, Türk Telekom, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Park Elektrik görevlileri ile 213 adet çeşitli iş makineleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı eğitimli arama-kurtarma köpekleriyle devam edildiği bildirildi. AFAD Kriz ve Koordinasyon Merkezince maden sahasında yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmeler ile enkaz altında kalan işçi yakınlarına belirli aralıklarla bilgilendirilmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ailelere psiko-sosyal destek verildiği, olay ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplam 7 kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT