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Maden faciasında 5'inci işçinin cesedine ulaşıldı

Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır madeninde heyelan yüzünden meydana gelen göçükte arama kurtarma çalışmaları sürerken, 5'inci işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Maden faciasında 5inci işçinin cesedine ulaşıldı

19 Kasım 2016 11:23

Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeninde önceki gece aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu oluşan göçükte kalan 12 işçinin bulunması için çalışmalar aralıksız devam ederken, yapılan çalışmalarda Batmanlı Şefik Tuncer'in cansız bedenine ulaşıldı. Ara verilmeden süren çalışmalar için bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen AFAD ekipleri vardiyalı olarak aramalarını sürdürüyor. Yorulan ekibin yerine hemen diğeri geçerken, işçilerin kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriliyor.

Göçüğün meydana geldiği saatten itibaren başlatılan çalışmalarda 4 işçinin cansız bedenine ulaşılmış, 12 işçi için çalışmalar sürüyordu. Bugün sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda toprak altından 5'inci işçi olan Şefik Tuncer'in de cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. 

Mehmet Niyazi Deniz - Mehmet Pişkin
 

Etiketler: maden faciası


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