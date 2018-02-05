Diğer
Kategoriler

Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu maden ocağı işçisi 7 kişi yaralandı.

Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

05 Şubat 2018 01:16

Kaza, D-110 Karayolu üzeri Karyem kavşağında önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Malkara istikametine seyreden İsa Aşar (38) yönetimindeki 59 LY 662 plakalı kamyonet, kaygan zeminde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü İsa Aşar ve araçta bulunan Mehmet Eteş (34), Selahattin Eteş (41), Mehmet Avkaş (41), Mustafa Avkaş (53), Osman Tozüvcü (29) ve Cengiz Karabıyık (38) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Hüseyin Tayyar

Etiketler: kamyonet, maden işçileri, tekirdağ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç