Edinilen bilgilere göre, Şirvan Maden köyü yakınlarındaki maden ocağından kent merkezine işçileri taşıyan 56 S 0019 plakalı Hayrettin Celen (31) yönetimindeki minibüs, 20'nci kilometredeki Kırtepe köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada, şoför Hayrettin Celen, Abdulkadir Ulaç (34), Orhan Koygu (37), Hamza Kaçar (40), Selim Danışan (37), Erkan Adar (31) ve Hakim Çitekçi (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı yakınlarından Zahit Arat, Şirvan ilçe ve köylerinde yolların bozuk olduğunu belirterek, son günlerde bozuk yollar nedeniyle onlarca kazanın meydana geldiğini ve yetkililerden yolları gözden geçirmesini beklediklerini kaydetti.

Mehmet Niyazi Deniz